Prima convocazione per gli ultimi arrivati Corradini e Gelashvili nello Spezia partito alla volta della Calabria dove domani sera affronterà il Catanzaro. In un reparto difensivo privo dell’acciaccato Reca mister Alvini ritrova anche il rientrante Hristov che offrirà dunque un’alternativa in più nel reparto arretrato.

Di seguito la lista dei convocati:

