Riapre il sentiero Verde Azzurro: unica frana in tutta l’area Parco

Un muretto a secco crollato, una frana sul Sentiero verde azzurro in tutta l’area del Parco nazionale delle Cinque Terre. Una chiusura temporanea e la riapertura al termine delle verifiche dei geologi e la conseguente rimozione di sassi e rocce per rendere nuovamente fruibile il sentiero che collega Corniglia a Vernazza e da Vernazza a Monterosso, Il cedimento si è verificato dopo le forti perturbazioni nel corso dell’allerta arancione partita domenica sera e proseguita fino a ieri pomeriggio. In particolare, nel corso delle verifiche gli esperti hanno evidenziato il crollo localizzato di un muro di contenimento sul tratto del sentiero a monte dell’abitato di Vernazza (in direzione Monterosso). Il personale addetto del Consorzio Ati Cinque Terre ha provveduto ad un primo ripristino dei luoghi, con rimozione del materiale sul sedime, al fine di consentire il transito pedonale sulla tratta. I manutentori dei sentieri del Parco provvederanno tempestivamente alla ricostruzione del muro a secco crollato, il cantiere verrà aperto nelle prossime ore ed entro pochi giorni di quella frana non ci sarà più traccia.

Stando a quanto riferito dal Parco nazionale delle Cinque Terre, questo unico intervento è l’effetto di una manutenzione regolare e quotidiana che abbassa il rischio di eventuali crolli davanti a fenomeni intensi come quelli dei giorni passati. In generale per l’ente tutta rete sentieristica ha retto bene la forte ondata ma manutenzioni e osservazioni resteranno costanti vista la stagione autunnale, che negli ultimi giorni sembra sempre più vicina.

