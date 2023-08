Rigassificatore, Confcommercio: “Nave a 3 km dalla costa? Va allontanata, non è un bel biglietto da visita”

Savona. “Posizionare la nave così vicina alla costa non è una scelta oculata, per questo chiediamo l’allontanamento. Non si può non considerare l’aspetto ambientale-visivo, un tempo si vedevano le ciminiere della Tirreno Power, domani si vedrà il rigassificatore. Non è un bel biglietto da visita”. Preoccupazione tra gli operatori turistici ed economici savonesi manifestata oggi pomeriggio all’incontro organizzato nella sede di Confcommercio per posizionamento del rigassificatore a soli 3 km dalla costa di Savona (e 4km da Vado).

Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona, spiega la posizione delle associazioni di categoria savonesi: “Sicuramente nessuno di noi vuole rivivere le fasi difficili dell’anno scorso con i prezzi alle stelle, ma ci rendiamo anche conto che impatto sul nostro territorio è eccessivamente forte“. E replicando a chi fa notare che già oggi sostano navi in rada: “Vanno e vengono, magari si fermano un giorno, invece poi avremo 365 giorni due navi”.

» leggi tutto su www.ivg.it