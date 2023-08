Rigassificatore, Ubik Savona scrive ai suoi 10mila clienti: “Potenziali ed enormi rischi per salute, turismo, ambiente marino e agricoltura”

Savona. “Scusate se come Ubik per una volta vi scriviamo non per proporvi eventi culturali. Il tema è importante, e riguarda tutti noi. Il governatore Toti e la giunta regionale hanno deciso per l’installazione di un rigassificatore davanti a Savona e Vado Ligure senza coinvolgere le istituzioni e la cittadinanza (peraltro disattendendo le norme che assegnano ai cittadini il diritto di essere consultati preventivamente per le scelte ambientali). Il Governatore ha coinvolto le istituzioni solo a decisioni già prese e soltanto per contrattare irrisorie compensazioni. Come se il rischio per la salute fosse in vendita e monetizzabile. Come in passato per il carbone. Inoltre, è stata omessa la reale distanza dalla costa di Savona: meno di 3 chilometri (in alcuni casi fino a 2 chilometri). Hanno detto che rimarrà per 17 anni, ma in realtà saranno 23 anni. In pratica viene usata la stessa logica perversa del passato: si sceglie il nostro territorio, oltre che per delle predisposizioni strutturali, anche perché ambientalmente ‘già compromesso’. Quella che dovrebbe essere un attenuante a nostra favore (ovvero di non sovraccaricare ulteriormente di nuovi danni o rischi sanitari e ambientali il nostro comprensorio) diventa un’aggravante”. Inizia così la lettera indirizzata ai clienti della Libreria Ubik di Savona da parte del titolare Stefano Milano.

Il testo della lettera prosegue con un’analisi sistematica.

» leggi tutto su www.ivg.it