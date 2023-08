Sampdoria, Pirlo: “Venezia squadra forte, ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”

Genova. “Per fortuna si gioca subito, così abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta con il Pisa”. Andrea Pirlo vuole subito voltare pagina dopo la débâcle di venerdì scorso al Ferraris.

“La cosa più brutta – ha detto questo pomeriggio in conferenza stampa – è stata non aver potuto dare una gioia ai tifosi che erano venuti in tanti. Non si sarebbero aspettati una sconfitta e nemmeno noi, siamo rimasti delusi ma non dobbiamo abbatterci perché siamo solo all’inizio. Sappiamo che avremo sempre il loro supporto, speriamo che anche domani siano numerosi, perché se siamo tutti insieme diventa tutto più facile”.

