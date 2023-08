Sestri: “Piscina, maggioranza in difficoltà, seuta sospesa per oltre mezz’ora”

Dal Gruppo consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti”

Tutti i gruppi di opposizione consiliare avevano chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere le tante mozioni arretrate presentate in questi primi mesi di Amministrazione. Nonostante le sei ore di aula, è stato possibile affrontare solo un argomento: i consigli di quartiere. Con la maggioranza che ha sostanzialmente condiviso la mozione del gruppo Progresso per Sestri che impegna la Giunta a predisporre una bozza di Regolamento per l’istituzione di questo importante presidio di democrazia che era inserito nel nostro programma elettorale.

