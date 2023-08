Alvini manda in tribuna Daniele Verde, il giocatore spera nella cessione last minute

Massimiliano Alvini esclude Daniele Verde dalla partita di Catanzaro. Per la seconda volta, il tecnico dello Spezia rinuncia al numero 99 e anzi lo invita alla tribuna a poche ore dal fischio d’inizio del terzo turno della serie B 23/24. La scelta appare particolarmente significativa in virtù del fatto che solo due giorni fa, in conferenza stampa, Alvini aveva definito l’attaccante “nel progetto” invitandolo a impegnarsi “per sé stesso e per i compagni”. Un’apertura di credito che evidentemente non ha trovato terreno fertile.

A 48 ore dalla fine del calciomercato si rilancia l’ipotesi di cessione di Verde, che ha atteso tutta l’estate un’offerta dalla serie A. Che, per ora, non è mai arrivata. Lo Spezia, da parte propria, ha fatto sapere che non farà sconti sul prezzo di cessione ma ha già in mano il “piano B”, ovvero Salvatore Elia dell’Atalanta.

