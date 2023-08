Alvini netto: “Sconfitta pesante e responsabilità tutte nostre”

“Abbiamo giocato un primo tempo importante, avendo le occasioni per andare in vantaggio ma senza riuscirci. Nei primi minuti del secondo tempo eravamo partiti nuovamente bene, ma appena preso il gol siamo usciti dalla partita”. Questa l’estrema sintesi di Massimiliano Alvini al termine di Catanzaro-Spezia 3-0. “E’ tutto demerito nostro e merito del Catanzaro di aver approfittato della situazione. Al primo tiro subito siamo usciti dalla partita e questo mi ferisce, perché per me non siamo questi. Potevamo rimetterci in carreggiata, perché ne siamo capaci, ma non l’abbiamo fatto. Questa la nostra più grande responsabilità”.

“Il Catanzaro ha vinto meritatamente, noi non siamo stati efficaci, gestendo la partita fino allo svantaggio – continua -. E’ una sconfitta pesante. Il rigore fallito nel primo tempo? Nell’analisi della partita ce lo mettiamo, ma alla fine è un dettaglio che non mi ha deluso anche perché è successo al ventesimo del primo tempo. E’ la gestione della partita dopo l’1-0 subito. Lo Spezia non può uscire dalla partita in quel modo”.

