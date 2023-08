Andora, Rivieracqua “chiude a chiave” il dissalatore. Demichelis: “Disagi per andoresi, turisti e attività economiche”

Andora . Rivieracqua chiede lo spegnimento del dissalatore noleggiato dal Comune e impedisce l’ingresso dei tecnici comunali nella centrale di pompaggio del Chiappone dove è istallato l’impianto. Con un blitz anticipato da due lettere, in cui Rivieracqua ordina lo spegnimento del dissalatore e ribadisce il divieto di accesso al Comune negli impianti della rete idrica, il gestore ha posto un lucchetto sulla porta d’ingresso della centrale di pompaggio. Brutta sorpresa per il dirigente dell’area Tecnica Arch. Paolo Ghione che ieri pomeriggio ha trovato sbarrata la porta: situazione che non gli permette di avviare il dissalatore. Le chiavi dei due moduli sono infatti dentro la centrale.

È solo uno degli ultimi atti di un braccio di ferro fra Comune e gestore che da tempo chiedeva lo spegnimento dell’impianto.

