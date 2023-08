“Un altro grido di aiuto arriva dal Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria. Un altro episodio di violenza, questa volta ai danni di un’infermiera del carcere della Spezia. La situazione è diventata insostenibile e pericolosa, noi di Azione rinnoviamo la stima e solidarietà a tutti gli operatori del carcere. Inoltre chiediamo fortemente che venga ripristinato il Provveditorato regionale ligure.

Auspichiamo da parte del presidente Toti un intervento urgente, ed un altrettanto urgente tavolo di discussione con gli addetti ai lavori, come d’altronde avevamo richiesto nel nostro comunicato di fine luglio”. Così in una nota Laura Porcile, segretario provinciale di Azione.

“La carenza di organico all’interno della polizia penitenziaria è molto grave, e la situazione delle carceri regionali è diventata ingestibile: ci auguriamo che il nostro appello non rimanga inascoltato”, conclude Porcile.

L’articolo Azione: “Carceri liguri, situazione ingestibile. Auspichiamo intervento urgente presidente Toti e tavolo discussione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com