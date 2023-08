Castelletto, controllano il biglietto a bordo del bus e vengono aggrediti: 30enne denunciato

Genova. Due verificatori Amt sono stati aggrediti questo pomeriggio in zona spianata nel quartiere di Castelletto. E’ successo a bordo del bus della linea 36 intorno alle 15.30.

I due dipendenti, alla richiesta del titolo di viaggio, sono stati aggrediti da un ragazzo di circa 30 anni che si è scagliato contro di loro dopo che gli avevano contestato di non aver timbrato il biglietto. A dare la notizia il sindacato OrSa. Entrambi i verificatori sono rimasti lievemente contusi dopo aver subito colpi agli occhi e al naso ma sono riusciti a bloccare il giovane e ha chiamare le forze dell’ordine. Il 30enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e grazie alla presenza delle telecamere a bordo del bus verrà probabilmente denunciato nelle prossime ore anche per aggressione a pubblico ufficiale.

