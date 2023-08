Cedimento del muro, senso unico alternato sulla Sp16 tra Fornola e Vezzano

A causa di un cedimento del muro di presente lungo il bordo strada, avvenuto nelle ultime ore e derivato dalla situazione meteo degli scorsi giorni, è stato istituito un tratto di viabilità a senso unico alternato lungo la Strada provinciale Sp 16 nella tratta tra Fornola e Vezzano. Sul posto si sono recati i tecnici della Provincia, in coordinamento con il Comune di Vezzano, per una verifica della situazione e per programmare gli interventi necessari a garantire le opere di messa in sicurezza. La problematica ha interessato un tratto già sottoposto a verifiche. La restrizione, con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da apposita cartellonistica, non richiede la chiusura della strada.

