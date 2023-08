Chiavari: a spazio Zirandea Garden con “Il sabato dei libri”

Da HiroAndCo

Sabato 2 Settembre alle ore 10.15 presso lo Spazio Zirandea Garden di Chiavari, Via Raggio, 37 (ingresso cancello esedra Palazzo Marana), sarà presentato il libro “La cura” di Stefania Magnone, edizioni Albatros.

Nell’occasione sarà anticipato il calendario degli appuntamenti con gli autori e i protagonisti degli incontri previsti per i mesi di Settembre e Ottobre ’23. Il Sabato dei Libri

Stefania Magnone, infermiera e naturopata, ha frequentato la facoltà di Scienze Pedagogiche. Nel

2009 ha pubblicato Il Fattore Umano. Un ponte tra anima e corpo.

Durante l’incontro di sabato 2 Settembre presenterà l’ultimo libro La Cura (Edizioni Albatros).

“La cura come principio fondante, la presa in carico di sé, il riconoscimento dell’”altro” come parte

integrante del nostro essere.

