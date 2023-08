Emergenza idrica, le piogge non bastano: a Cairo limitato l’utilizzo dell’acqua

Cairo Montenotte. Le piogge degli scorsi giorni non sono bastate a dare una risposta concreta alla siccità che da mesi interessa il savonese (e non solo). Cairo Montenotte ha quindi deciso di seguire la linea dei Comuni costieri e limitare l’utilizzo dell’acqua (una scelta che sta valutando di intraprendere anche Cengio).

Ieri (29 agosto), infatti, il sindaco di Cairo Lambertini ha firmato un’ordinanza che vieta di utilizzare l’acqua per uso extra-domestico, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi. Ad attività produttive e imprese di costruzione, invece, viene chiesto di limitare il consumo allo stretto necessario. L’invito è quindi quello di evitare inutili sprechi, considerando la scarsità di acqua disponibile.

