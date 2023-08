Il giallo dell’incendio alla ReLife di Sant’Olcese: al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere

Genova. Ancora non è chiaro cosa possa aver causato il rogo divampato domenica mattina nell’impianto di stoccaggio di carta e plastica di proprietà della ReLife Group (ex Benfante). Le indagini per capire se si tratti di un atto doloso, di un incendio dovuto a imperizia o ancora di un rogo fortuito sono state affidate dal sostituto procuratore Andrea Ranalli ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico. Secondo quanto appreso finora il punto di innesco non sarebbe ancora stato individuato ma alcune risposte potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza dello stabilimento, che sono in mano agli investigatori e potrebbero contenere – si apprende da fonti qualificate – elementi utili alle indagini.

Questa mattina il groppo ReLife, precisando che lo stabilimento è pienamente funzionante e che l’area sotto sequestro, confinante con il bosco, ha una superficie di circa 2.500 mq su un totale di 20.000 mq, ha spiegato che “quanto accaduto costituisce per il Gruppo una perdita economica in corso di quantificazione, poiché la maggior parte del materiale che si trovava nell’area interessata dalle fiamme era merce destinata alla vendita nel mercato del settore, mentre adesso tutto dovrà essere smaltito”.

