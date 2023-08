Iren, Paolo Emilio Signorini nuovo ad e direttore generale

Paolo Emilio Signorini è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Iren. Lo scorso giugno le dimissioni dell’ex ad Gianni Vittorio Armani. “Auguro buon lavoro, a nome mio e della giunta regionale, al nuovo amministratore delegato e direttore generale di Iren Paolo Emilio Signorini – così in una nota Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria -. Una nomina arrivata dopo l’indicazione formale del Comitato di sindacato dei soci pubblici del Gruppo, che significa molto per la nostra regione in termini di progettualità e sensibilità socioeconomica. Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare la grande esperienza e professionalità di Signorini come presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in prima linea insieme alla Regione Liguria per affrontare l’emergenza del ponte Morandi, la crisi delle mareggiate e il rilancio del sistema portuale. Rinnoviamo quindi le nostre congratulazioni a Signorini, certi che ricoprirà il suo nuovo incarico nel massimo interesse delle parti coinvolte”.

