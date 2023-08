Parco di Portofino, Traversi (M5S) scrive al ministro Pichetto Fratin: “Perché la destra non ascolta i 7 Comuni che vogliono entrare?”

Liguria. Il referente regionale del MoVimento 5 Stelle, il deputato Roberto Traversi, ha scritto al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin per avere chiarimenti in merito alle sorti del Parco di Portofino. Il portavoce dichiara: “Abbiamo il sospetto che la destra non voglia ascoltare i 7 Comuni che hanno chiaramente espresso la volontà di far parte del Parco nazionale. Ricordiamo che un’eventuale perimetrazione a 3, che ridurrebbe drasticamente quanto indicato nel d.m. 332 del 2021 che aveva invece indicato 5.363 ettari a 11 comuni, sarebbe un asservimento alla volontà di Toti”.

Traversi evidenzia, nella lettera, che la volontà di restringere i confini del futuro Parco ai soli 3 comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita è imputabile alla Regione Liguria, che così punta a una perimetrazione con quasi gli stessi confini dell’attuale Parco Regionale, per un totale di circa 1.500 ettari per la parte terrestre e di 350 ettari per l’area protetta marina. “Se tale proposta venisse accolta – sottolinea – il futuro Parco Nazionale di Portofino sarebbe il più piccolo d’Italia”.

