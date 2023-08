Porti, Bagnasco (FI): “Serve alleanza tra pubblico e privato per creare crescita”

Liguria. “L’Italia ha una situazione molto delicata, a causa del debito pubblico, pertanto, per la crescita economica del Paese, prima di distributore la ricchezza, bisogna crearla. Una grande alleanza, quindi, tra pubblico e privato. Nello specifico, come ha ribadito l’onorevole Nevi, portavoce di Forza Italia, non intendiamo vendere i porti italiani ma aprire la gestione delle società all’ingresso dei capitali privati, come già accade in molto Paesi europei ed extra europei”.

Queste le dichiarazioni del deputato ligure di Forza Italia, Roberto Bagnasco, sulla questione della privatizzazione dei porti italiani.

» leggi tutto su www.genova24.it