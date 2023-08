Rapallo: “Centro-destra compatto”. E ora il nome del candidato

A Rapallo i candidati sindaco spuntano come i funghi. Il primo, Andrea Carannante, che questa volta ha allargato la base anche con persone di esperienza e punta su una campagna elettorale forte su temi sentiti dalla gente. Il secondo, Armando Ezio Capurro, è stato sindaco di una amministrazione poi commissariata; aveva vinto ancora candidando sindaco Giorgio Costa, poi fatto cadere perché non sintonizzava il cervello con quello del suo sostenitore. Terza candidatura, come riporta il Secolo, quella di Roberto Tosi, oggi di nuovo in grande sintonia con Capurro, già presidente dell’associazione “Il gabbiano” il cui slogan era: “Prima i sindaci passano da noi”.

All’appello manca ancora (tranne altre sorprese) il candidato sindaco del Pd + Cinque Stelle, unici partiti a rappresentare l’opposizione in Consiglio con Mauro Mele e Isabella De Benedetti, dopo la strabiliante vittoria di Carlo Bagnasco al suo secondo mandato. Hanno deciso di correre con un unico candidato sindaco, ma a quanto pare non hanno ancora deciso il nome.

» leggi tutto su www.levantenews.it