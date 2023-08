Recco: acque meteoriche ad Ageno, iniziata la manutenzione straordinaria

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria per il disciplinamento delle acque meteoriche in località Ageno. Si tratta di un intervento importante, finanziato con 150mila euro di fondi del Pnrr, che mira a migliorare la raccolta delle acque e a prevenire i rischi di allagamenti e frane. Il progetto prevede 10 interventi, tra cui la posa di nuove tubazioni, la realizzazione di nuovi pozzetti interrati, la modifica della pendenza della strada per un tratto di 30 m e la costruzione di nuove cunette.

