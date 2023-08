Genova. Pirlo cambia diversi elementi rispetto alla partita col Pisa come preannunciato nella vigilia di questo Sampdoria-Venezia.

La Gumina resta in panchina, al suo posto De Luca, ma non è l’unica novità: dal primo minuto tornano Ricci e Borini. C’è spazio anche per Ghilardi al posto di Ferrari. Fuori Askildsen e Yepes.

Nel Venezia in panchina siederà Godinho, il vice di Vanoli che è stato squalificato per un turno.

Ecco le formazioni in campo:

