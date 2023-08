Ancora due giorni di nuvolosità tipicamente autunnali ma nel fine settimana tornano massime da 30 gradi

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Alla Spezia oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3376m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare mosso.

