Bourabia verso la cessione, il Frosinone si è fatto avanti

Mehdi Bourabia potrebbe ritrovare presto la serie A. Il centrocampista marocchino, 32 anni compiuti a inizio mese, è più di un’idea per il Frosinone di Guido Angelozzi, autore di una buona partenza in campionato ma in cerca di maggiore esperienza. Nelle prossime ore previsto un incontro tra i club per trattare la cessione a titolo definitivo. Bourabia ha un contratto fino al 2024 a cifre molto importanti per la serie B.

