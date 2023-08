Chiavari: terminal bus, salta quello di piazza Nassiyria

Il piano per sostituire il terminal bus di piazza dell’Orto con uno “diffuso” avrebbe dovuto partire l’11 settembre. Ma è saltato. Il Comune non è più disposto a concedere gli spazi chiesti da Amt e dai sindacati in piazza Nassiyria. Non solo, ora la scuola d’infanzia, contrariamente a quanto stabilito, nega per volere di insegnanti e genitori, l’uso dei gabinetti agli autisti Amt.

Al momento sembra che continuerà a funzionare il terminal di piazza dell’Orto. A meno che il Comune non individui a tempo di record una soluzione condivisa da Amt e sindacati.

