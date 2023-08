Il comunicato:

Si comunica che in data odierna il sig. Mario Pisano, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso, è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’allenamento odierno è stato diretto dal sig. Fabio Ravotti, allenatore in seconda. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

