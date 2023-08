Depositi chimici, Pd: “Il diktat blocca i progetti, Toti e Bucci dicano come stanno le cose”

Genova. Prima la necessità di Via nazionale, poi la bocciatura da parte del Ctr: nuovo passo falso per il progetto di dislocamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia e l’opposizione in Regione e Comune a Genova non manca di sottolinearlo.

“Il diktat ‘o così o così’ di Toti e Bucci blocca i progetti: trasferimento rispedito al mittente. Serve chiarezza e condivisione nelle sedi opportune. Vengano in consiglio comunale e regionale a dire come stanno realmente le cose”, attaccano Davide Natale e Simone D’Angelo, segretari regionale e genovese del Partito Democratico in una nota congiunta.

