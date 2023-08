Doppia gioia Widar, il campione nazionale belga vince anche a Bolano

Doppietta del belga Jarno Widar nella giornata inaugurale del 47° Giro della Lunigiana. Dopo il successo di stamani nella semitappa La Spezia-Fivizzano, Widar ha infatti vinto anche la seconda semitappa, la Massa-Bolano. Due arrivi in salita, due finali diversi: a Fivizzano Widar si è imposto in volata su un gruppo ridotto mentre nel pomeriggio a Bolano ha staccato tutti i suoi rivali, con il norvegese Jorgen Nordhagen che ha chiuso alle spalle dello scatenato campione nazionale belga in entrambe le frazioni. Per Widar è arrivata, oltre alla Maglia Verde, anche la soddisfazione di vestire la Maglia Blu della classifica a punti e la Maglia a Pois della classifica dei GPM. In Maglia Bianca c’è il polacco Patryk Goszczurny, bravo a chiudere sul podio rimontando nel finale della seconda semitappa, mentre la Maglia Azzurra del miglior corridore italiano è ad appannaggio del campione nazionale Simone Gualdi. Sul podio di giornata anche Alessandro Failli, leader della Maglia Arancione riservata ai traguardi volanti.

Ordine d’arrivo semitappa Massa-Bolano

1 Jarno Widar (Belgio) – 46.7 km in 1h02’27” alla media di 44.868 km/h

2 Jorgen Nordhagen (Norvegia) a 3″

3 Patryk Goszczurny (Polonia) a 10″

