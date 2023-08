Gaslini, maxi cantiere in arrivo per il nuovo padiglione: scatta il rebus parcheggi e viabilità

Genova. Sono in partenza in questi giorni i primi lavori propedeutici allo smantellamento dei vecchi padiglioni 7 e 8 dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Quarto, che faranno spazio al nuovo grande monoblocco che di fatto ‘svecchierà’ la struttura per potenziare l’offerta sanitaria di uno dei nosocomi più importanti del paese e non solo.

Il maxi cantiere prevede lo smantellamento e la demolizione dei vecchi padiglioni e la costruzione della nuova struttura, con una tempistica prevista di 3 anni e sei mesi. Un tempo molto lungo e che avrà ricadute importanti – ancorché provvisorie – sia sui lavoratori che sui quartieri di Quarto, dove si trova il complesso ospedaliero, e di Sturla, prossimo alla struttura.

