Lesione al campanile della chiesa di Pugliola, probabile causa un fulmine

Lesionato il campanile della chiesa di Santa Lucia a Pugliola. Ieri il sopralluogo della squadra di reperibilità del Comune di Lerici, costituita da personale del Comando di Polizia municipale e da personale del Servizio Lavori pubblici, nel corso del quale è stata verificata, nella parte terminale del campanile, una lesione strutturale causata probabilmente da un fulmine caduto durante il maltempo del 27 e del 28 agosto scorsi (in vista del quale era stata emanata l’allerta arancione). E’ stata, come si legge nell’ordinanza di messa in sicurezza emessa ieri dal sindaco Leonardo Paoletti, “rilevata quindi una situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità consistente in un possibile distaccamento di intonaco della struttura del campanile e/o cedimento dello stesso così come relazionato dalla squadra di reperibilità ed evidenziato anche dalla documentazione fotografica trasmessa”. Nell’ordinanza si spiega inoltre che la situazione di pericolo non interessa solo la chiesa, ma anche il fabbricato ad essa adiacente e le vie di transito Via Casini e Via Carro. Nel corso del sopralluogo, in ragione della situazione rilevata, sono state interdette con apposita segnaletica e cartellonistica le aree menzionate, in attesa degli idonei interventi di ripristino.

Ravvisando l’ente comunale, si legge ancora nell’ordinanza, “che la situazione in essere rappresenta condizione di potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità connesse con il rischio di possibili distaccamenti di materiale edile dell’immobile oggetto della presente ordinanza” e “ritenuto quindi di adottare apposito provvedimento ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità”, è stata appunto emessa la menzionata ordinanza di messa in sicurezza, per la quale il parroco don Federico Ratti è chiamato a procedere con la messa in sicurezza del campanile entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, a proprie cure e spese, attraverso l’installazione di ponteggi atti a proteggere la parte terminale lesionata del campanile e l’eliminazione di possibile materiale edile in fase di distaccamento; dovranno inoltre essere delimitate le aree interessate dai lavori di messa in sicurezza, realizzando apposita recinzione di cantiere che precluda la possibilità di accesso a chiunque non sia addetto ai lavori, con apposita segnaletica di pericolo; mentre non possono essere utilizzati la chiesa e il fabbricato adiacente, divieto che decadrà soltanto dopo l’avvenuta eliminazione del pericolo e il ripristino delle condizioni di sicurezza il tutto attestato da tecnico abilitato; l’ordinanza fissa infine il mantenimento dell’interdizione della Via Casini e della Via Carro, come delimitate durante il sopralluogo dalla squadra di reperibilità. Quanto indicato dall’ordinanza ha trovato pronta risposta: oggi e domani la chiesa è chiusa per l’intervento di messa in sicurezza richiesto.

L’articolo Lesione al campanile della chiesa di Pugliola, probabile causa un fulmine proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com