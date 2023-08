Genova. Sono arrivati questa mattina i migranti, una ventina, uomini, donne e bambini, che saranno ospitati fino a data da destinarsi all’interno dell’ex Ostello della Gioventù del Righi, a Genova.

In passato la struttura di via Costanzi, che ospita al piano terra un asilo, era stata teatro di aspre tensioni nel quartiere a causa della difficile convivenza con alcuni minori stranieri non accompagnati.

