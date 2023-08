“Non sei italiano, vattene a casa tua”, clochard picchiato mentre dorme in pieno centro: caccia agli aggressori

Genova. Grave aggressione ieri pomeriggio ai danni di un clochard originario della Costa d’Avorio che stava dormendo dietro a un’aiuola, poco distante dalla palestra Area 51 in piazza Piccapietra a Genova.

E’ successo in pieno giorno intorno alle 16.30. L’uomo stava dormendo quando è stato svegliato da due giovani italiani. “Stai bene?” gli avrebbero detto e poi quando hanno visto che aveva la pelle scura avrebbero aggiunto: “Ah, non sei italiano, allora vattene a casa tua“. Poi i due gli hanno scagliato contro il loro pitbull che ha morsicato l’uomo a una gamba. Il clochard a quel punto ha afferrato una sbarra di ferro, che probabilmente teneva accanto a sé per difendersi (non è difficile tornare con la mente alla brutale aggressione sempre ai danni di alcuni clochard, avvenuta nel 2014 ad opera di altri disperati che furono arrestati grazie alle telecamere della zona).

» leggi tutto su www.genova24.it