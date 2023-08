Nuova Pallavolo San Giovanni pronta per una B che aumenta il grado di difficoltà

Iniziata alle 20 di lunedì 28 agosto l’avventura della Nuova Pallavolo San Giovanni in vista della stagione di serie B 2023/24. Campionato che si preannuncia quanto mai difficile, tosto e con un livello medio lievitato indubbiamente verso l’alto rispetto alla stagione scorsa. Alla presenza del presidente Comitato Territoriale Fipav Franco Bocchia, del CdA della Società, dei Tecnici e dei Dirigenti Operativi coinvolti nell’attività della B, i ragazzi confermati ed i nuovi arrivati sono stati sottoposti dallo staff tecnico a una rilevazione di dati antropometrici e fisici per stabilire per ognuno stato di forma e caratteristiche fisiche.

Distribuita parte del materiale da allenamento, sono poi stati presi “in carico” dalla professoressa Borio che ha iniziato a torchiarli con la prima seduta del lavoro che dovrà portarli alla forma fisica quasi perfetta per la prima gara del campionato. Per due settimane lavoro giornaliero continuato con sedute atletiche, alternate a training sulla sabbia ed in piscina con introduzione molto graduale del lavoro con la palla. Quattordici presenti (assente il solo Anghinetti ancora impegnato per lavoro che lo ha portato in giro per il Mar Mediterraneo), tutti in discrete condizioni, hanno lavorato con impegno animati dalla voglia di iniziare fin da subito a costruire quel progetto di squadra, quella comunità di intenti e quella voglia di vincere indispensabili per fare bene.

