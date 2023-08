‘Santa’: torna il “Festival della Politica”, Premi a Mughini e Carusi

Dall’ufficio comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Verrà recuperata sabato sera, alle 21:00, in piazza Caprera a Santa Margherita Ligure, la seconda e ultima serata della sesta edizione del Festival della Politica, a cura dell’associazione culturale “Isaiah Berlin”, affiancata nell’organizzazione dal Comune.

Il tema trattato quest’anno è “Democrazia: pace e guerra” e il coordinatore è Giuseppe Di Leo e la prima serata si era regolarmente svolta sabato scorso, 26 agosto ma l’indomani, domenica 27, non era stato possibile proseguire per via dello stato di allerta meteo arancione emanato anche per il comune di Santa Margherita Ligure.

Ecco pertanto che la seconda serata viene riproposta questo sabato, 2 settembre.

Come da programma originario, sono previsti i dibattiti su “Pace, guerra, economia”, cui parteciperanno G. B. Pittaluga, Giacomo Marramao, Aldo Meccariello e Corrado Ocone e su “Europa, Usa, Nato”, alla presenza di Mauro Barberis, Daniele Biello, Marco Tarchi e Umberto Vattani.

Consegna del premio per il giornalismo alla memoria di Giovanni Ansaldo a Giampiero Mughini (foto); consegna del premio musicale “Giorgio Ferraris” a Nazzareno Carusi.

Durante la serata verrà inoltre trasmesso un video messaggio contenente un intervento del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Nel corso della prima serata si era partiti da “La guerra nel mondo antico e nell’età moderna” con Enzo Baldini, Nicolò Scialfa, Giuseppe Sciara e Carla Sodini e da “Stati nazionali e guerra”, alla presenza di Paolo Armaroli, Francesco Battegazzorre, Zeffiro Ciuffoletti e Francesco Tuccari. Era inoltre stato consegnato il premio per la saggistica politica “Isaiah Berlin” a Benedetta Craveri.

