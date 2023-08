Serie D, Vado. Tarabotto: “Obiettivo playoff. Serie C? Può succedere di tutto”

Vado Ligure. Una stagione come quella dell’anno scorso resterà indelebile nella mente di chi l’ha trascorsa all’interno del mondo Vado. Giocatori, tecnici, dirigenti uniti per arrivare a vincere il playoff di Serie D contro la Sanremese. Ora un progetto nuovo, partendo da mister Renato Mancini, ma che mantiene delle dovute aspettative. Lo step successivo appare chiaro, ma per Franco Tarabotto ci vuole calma e lo ha chiarito a margine della presentazione delle leve del club per la stagione sportiva 2023/2024.

“Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff – dichiara infatti il presidente -. Ci sono due/tre squadre veramente forti, tra cui noi. Quando saremo arrivati a quel punto potrà succedere di tutto”.

» leggi tutto su www.ivg.it