Vele d’epoca nel Golfo, appuntamento nel weekend

Il Golfo della Spezia ancora protagonista dell’evento dedicato alle Vele d’Epoca in gara per conquistare il Trofeo CSSN-AdSPMLO (Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare – Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale) e il Trofeo Assonautica. Anche quest’anno le prestigiose imbarcazioni saranno ormeggiate al Porticciolo Assonautica “A. De Benedetti” di Passeggiata Morin alla Spezia per offrire alla cittadinanza la possibilità di ammirarle da vicino. La visita è fissata per sabato 2 e domenica 3 al mattino dalle 8,30 alle 11 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 19 per consentire alle barche di disputare le regate. Inoltre Assonautica, a seguito del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, in occasione della presenza di queste “Signore del mare” indice, la 3a mostra fotografica sul tema: ”Vele d’Epoca alla Morin”. L’invito a partecipare è esteso a tutti, sia professionisti che appassionati, e comporta il recapito presso il porticciolo “A. De Benedetti” – Passeggiata Morin, di due foto al massimo, su supporto, scattate alle vele. I lavori potranno essere realizzati ritraendo le imbarcazioni ormeggiate lungo i moli del Porticciolo Assonautica “A. De Benedetti” di Passeggiata Morin alla Spezia o seguendole in regata. Le foto saranno esposte nella Mostra che si terrà nello spazio Assonautica, alla fine di ottobre e dovranno pervenire all’indirizzo suddetto, entro il 15 ottobre, previa compilazione di una scheda di adesione che si trova sul sito www.assonauticasp.it. A tutti i fotografi saranno consegnati prodotti agroalimentari tipici “Cambusa“ ed attestati.

L’articolo Corso di aggiornamento di primo soccorso in Confcommercio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com