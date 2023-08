Via alla partnership tra Entella e La Mia Liguria: nello spot Toti con i giocatori biancocelesti

Chiavari. Entella e La Mia Liguria. Nasce una nuova sinergia che porterà in campo con i biancocelesti la scritta La Mia Liguria sulle maglie da gioco nel prossimo campionato di Serie C Now.

Un nuovo viaggio insieme, lanciato con un video speciale. Prendiamo un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante dell’Entella. Aggiungiamo una location bellissima come quella del Circolo Golf e Tennis Rapallo e chiudiamo il tutto con la partecipazione straordinaria del presidente della Regione Giovanni Toti, diventato per l’occasione attore per un giorno.

» leggi tutto su www.genova24.it