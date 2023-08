Vivarini: “Loro avvantaggiati dal vento, poi presa in mano la partita”

“Lo Spezia è una grande squadra, che l’anno scorso era in serie A. E’ stato bravo nella pressione e ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, anche perché il vento dava modo al loro gioco di guadagnare campo facilmente. Noi siamo rimasti compatti cercando di ripartire con le combinazioni. Nel secondo tempo, quando loro non hanno potuto usare le palle lunghe abbiamo preso in mano la partita”. Questa la lettura di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, al termine del 3-0 sullo Spezia.

“L’impressione è di aver dominato nella ripresa, con lo Spezia che non aveva le soluzioni per uscire dalla nostra pressione – gongola Vivarini -. Noi abbiamo tanti giocatori con pochi centimetri, ma li possiamo sfruttare nella velocità e nella tecnica. Quando entri dentro questo stadio, i tuoi giocatori si sentono forti. Accompagnati dal pubblico, tirano fuori il loro meglio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com