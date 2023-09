Genova. Un uomo di circa 60 anni è stato aggredito questo pomeriggio, colpito con una mazza dopo aver sgridato alcuni ragazzini che stavano lanciando dei sassi in strada.

E’ successo poco prima delle 16 in via Maritano a Begato, in Val Polcevera. Secondo le prime informazioni l’uomo dopo aver scridato i ragazzini in strada è stato raggiunto da un altro adulto, che è sceso da un palazzo con una mazza in mano. Gli avrebbe prima detto che doveva farsi gli affari suoi e poi lo ha colpito.

