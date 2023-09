Bourabia lascia lo Spezia: è fatta per la sua cessione al Frosinone

Mehdi Bourabia lascia lo Spezia e resta in Serie A. Dopo giorni di trattative, il club ligure ha trovato un accordo di massima con il Frosinone dell’ex Guido Angelozzi, che si prepara in queste ore a raggiungere Frosinone per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i ciociari. Il marocchino saluta a titolo definito e a titolo gratuito, con il Frosinone che coprirà l’ampio ingaggio del centrocampista, che per le casse dello Spezia in Serie B era ritenuto troppo ampio.

Professionista esemplare, Bourabia è uno dei pochi ad essersi salvati dalla scorsa stagione con prestazioni di buon livello nonostante il calo finale, su cui ha pesato il grande utilizzo della prima parte di campionato. Due gli anni in maglia Spezia, uno molto complicato sotto la guida di Thiago Motta e lo scorso, tra Gotti e Semplici, con l’intermezzo Lorieri. Mai una parola o un comportamento fuori posto, anche quando gli è stato comunicato ad inizio estate di non far più parte dei piani tecnici dello Spezia, Bourabia saluta la maglia bianca dopo 48 presenze e due reti, lo scorso anno all’Atalanta e il primo anno contro il Venezia, in pieno recupero, che valse un successo importantissimo per la squadra di Thiago Motta contro una rivale per la salvezza. Per lui ora una nuova chance in Serie A.

