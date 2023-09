Ciclismo/ Chiavari: 47° Giro della Lunigiana, trionfa Decomble

Dall’ufficio stampa del Giro della Lunigiana

Cambio della guardia al 47° Giro della Lunigiana che, nella Portofino-Chiavari di 96 km, viene sconvolto da una fuga nata dai primi km che ha regalato la sesta vittoria di tappa francese nelle ultime tre edizioni grazie a Maxime Decomble. Il transalpino ha regolato allo sprint un gruppetto di nove corridori, gran parte dei quali all’avanscoperta fin da Colle Caprile, e sui quali era rientrato lungo la discesa del Portello il norvegese Jorgen Nordhagen, secondo in classifica generale alla partenza da Portofino. Nordhagen aveva scollinato a 24″ dal gruppetto di testa in compagnia della Maglia Verde Jarno Widar, una coppia che è scoppiata fin dai primi km dell’impegnativa discesa quando Nordhagen ha preso l’iniziativa rientrando in solitaria sulla testa della corsa. I nove leader – Bisiaux, Decomble, Sanchez (Francia), Ingebritsen, Nordhagen (Norvegia), Goszczurny (Polonia), Sumpik (Rep. Ceca), Finn (Liguria), Mottes (Trento) – procedevano d’amore e d’accordo fino all’arrivo (ad eccezione di un attacco lanciato da Finn in discesa) dove Decomble riusciva a regolare in volata Ingebritsen e Mottes.

