Difesa incompleta, attacco giovane: lo Spezia esce ridimensionato

Lo Spezia che esce dal calciomercato estivo ridimensionato rispetto alle ambizioni di due mesi fa. E’ una squadra completamente diversa da quella che ha lasciato la serie A pochi mesi fa, una rosa che aveva mosso gli osservatori a inserirla nel novero delle favorite per i primissimi posti della serie B 23/24. Una prospettiva che probabilmente pochi confermerebbero oggi, soprattutto di fronte alla prospettiva che anche Verde e Ferrer salutino nei prossimi giorni per andare all’estero.

Con le cessioni di Bourabia e Bastoni e l’arrivo di Elia, operazioni dell’ultimo giorno, si completa una rivoluzione profonda, tesa a lasciarsi alle spalle la scorie della retrocessione. In mano a Massimiliano Alvini rimane un gruppo con un’età media bassa, che non a caso nelle due partite giocate ha già schierato due delle tre formazioni più giovani del campionato appena iniziato. Sarà necessario un periodo di rodaggio prima di capire il potenziale reale della squadra, anche in virtù de.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com