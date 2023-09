Festival della Mente, gli appuntamenti della seconda giornata

La seconda giornata del Festival della Mente si apre alle ore 9.45 al Teatro degli Impavidi con l’incontro Wanderlust: il desiderio di scoprire il mondo. Anche il più breve dei viaggi, se la destinazione è un posto nuovo, ci fa aprire gli occhi e affina la nostra capacità di osservazione. La scrittrice e antropologa norvegese Erika Fatland, in un dialogo con lo scrittore Alberto Riva, rifletterà sulla meraviglia del viaggio e sull’irrefrenabile desiderio di scoprire il mondo.

Ritorna la sezione ApprofonditaMente, una serie di conferenze-laboratorio che scandagliano alcune delle tematiche più discusse della contemporaneità. Il primo appuntamento, in programma sabato 2 settembre alle ore 10 al Cinema Moderno, prenderà avvio dalla proiezione del docufilm Un altro domani, diretto da Silvio Soldini e scritto da Cristiana Mainardi. La pellicola indaga nel profondo delle relazioni umane per comprendere come nasce e come si può prevenire la violenza, dando voce, tanto agli autori e alle vittime di maltrattamenti, quanto a chi combatte in prima linea contro le violenze. Alla visione del film seguirà un dialogo al quale parteciperanno, oltre al regista e alla sceneggiatrice, Alessandra Simone, questore della provincia di Savona, e Beatrice Fraschini, membro UNAVI – Unione Nazionale Vittime.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com