Genoa, finale di mercato sfoltendo la rosa e l’ultimo colpo è Kuavita dallo Standard Liegi

Genova. Una campagna acquisti che sulla sponda rossoblù non si vedeva da tempo, forse mai. Il Genoa ha avviato un progetto che ha convinto giocatori di primo livello insieme a una disponibilità economica che non sembra in discussione. Retegui (oggi alla prima chiamata nella Nazionale targata Luciano Spalletti), Malinovskyi, Messias, Thorsby, Kutlu, il consolidamento con uomini già della rosa come Dragusin, Martinez e Strootman.

L’ultimo giorno di calciomercato ha regalato ai tifosi un ultimo nome da aggiungere alla rosa, quello di Leandre Kuavita, mediano classe 2004 che arriva in prestito dallo Standard Liegi (stessa proprietà del Grifone) per una stagione.

