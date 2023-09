Giro della Lunigiana: tappa a Decomble, Nordhagen nuovo leader della generale

Va a Maxime Decomble la Portofino-Chiavari, 96 km, tappa di questa seconda giornata del 47mo Giro della Lunigiana, caratterizzata da una fuga partita già nei primi chilometri; si tratta della sesta vittoria di tappa francese nelle ultime tre edizioni della manifestazione. Decomble ha avuto la meglio su un gruppetto di nove corridori, gran parte dei quali all’avanscoperta fin da Colle Caprile, e sui quali era rientrato lungo la discesa del Portello il norvegese Jorgen Nordhagen, secondo in classifica generale alla partenza. Nordhagen aveva scollinato a 24″ dal gruppetto di testa in compagnia della Maglia Verde, il belga Jarno Widar, ma i due si sono separati fin dai primi chilometri dell’impegnativa discesa del Portello, quando Nordhagen ha preso l’iniziativa rientrando in solitaria sulla testa della corsa. I nove davanti – Bisiaux, Decomble, Sanchez (Francia), Ingebritsen, Nordhagen (Norvegia), Goszczurny (Polonia), Sumpik (Rep. Ceca), Finn (Liguria), Mottes (Trento) – hanno proseguito in accordo fino all’arrivo – fa eccezione un attacco lanciato da Finn in discesa -, dove Decomble ha vinto in volata su Ingebritsen e Mottes. A guidare la generale è ora Nordhagen, con 7″ su Bisiaux e 14″ sulla Maglia Bianca Goszczurny. Grazie al piazzamento di oggi Lorenzo Finn sale in testa alla classifica della Maglia Azzurra con 1″ su Lorenzo Mottes.

Podio della Portofino-Chiavari

1 Maxime Decomble (Francia) – 96 km in 2h27’13” alla media di 39.126 km/h

2 Storm Ingebrigtsen (Norvegia) s.t.

3 Lorenzo Mottes (Trento) s.t.

