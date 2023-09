Gli appassionati di mountain bike si radunano al “Beverino Bike Festival”

È stata presentata ieri a Beverino, la seconda edizione del Beverino Bike Festival, il raduno non competitivo per tutti gli appassionati della mountain bike previsto per il 17 settembre con partenza alle 9 presso il centro polivalente di Beverino (Via Val IV Zona, Beverino). Per questa manifestazione sportiva, giunta alla seconda edizione, saranno tre i percorsi disponibili: il percorso bianco di 12 chilometri con dislivello 300 metri adatto a tutti con difficoltà facile, il percorso azzurro di 35 km con dislivello 900 metri, offre una sfida di livello intermedio ed, infine, il percorso arancione di 55 chilometri con dislivello 1600 metri adatto solo agli esperti. Per tutti e tre i percorsi la partenza e l’arrivo saranno presso il Centro Polivalente di Beverino. Il Beverino Bike Festival è raduno non competitivo il cui obiettivo è vivere insieme una giornata all’insegna della mountain bike e della natura che terminerà con un Pasta Party accompagnati dalla musica di New Generation Sound. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, anche a pedalata assistita, purché in buono stato e manutenute in modo da non mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri partecipanti. L’uso del casco protettivo è obbligatorio durante tutta la manifestazione, per garantire un’esperienza in totale sicurezza.

“Il Beverino Bike Festival è una manifestazione sportiva che si conferma tra i principali appuntamenti patrocinati dal Comune di Beverino – così ha dichiarato il sindaco di Beverino Marco Cosini – Oltre ad essere un appuntamento per vivere insieme una giornata immersi nella splendida natura di Beverino e della Val di Vara, il Beverino Bike Festival, dato il suo spirito di raduno non competitivo, è un’ottima occasione per promuovere il nostro territorio, i suoi splendidi borghi e le sue eccellenze. Per i partecipanti al Beverino Bike Festival è previsto un “pacco gara” (garantito per tutti gli iscritti entro il 31 agosto 2023, per coloro che si iscrivono successivamente a questa data sarà disponibile fino a esaurimento scorte) che contiene al suo interno, oltre a prodotti tecnici, anche prodotti enogastronomici artigianali come farine, miele, patate, pesto e marmellate di produzione locale. Il mio sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti i volontari che si sono impegnati per realizzare questa importante manifestazione sportiva e che, anche in questi giorni, stanno ripulendo i percorsi, facendo un servizio a tutta la comunità”.

