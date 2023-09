Leivi: per tre giorni paradiso della birra artigianale

Questa sera ritorna presso il campo sportivo di San Bartolomeo il Leivi Critical Beer, alla sua settima edizione, manifestazione brassico-gastronomica organizzata dall’associazione Dal Mastro Birraio, “che comprende amici e amanti della birra artigianale, promotori di un suo consapevole”, ci dice Fabio Pallotta, uno degli organizzatori. Quella di oggi è la prima delle tre serate (dalle 19 a mezzanotte)che vedranno la birra artigianale protagonista assoluta. Leivi Critical Beer ci sarà anche domani, sabato 2, e domenica 3 settembre.

I birrifici aderenti sono sia liguri sia provenienti da altre regioni: Taverna del Varrà, Birrificio Staffetta (Toscana), Sagrin (Piemonte), Cane di Guerra (Piemonte), Hopskin e Brewfist (Lombardia), Kamun da Genova, On-Off, Birrificio Apuano (Toscana) e Birrificio del Golfo de La Spezia.

‘Noi facciamo quaranta birre, quindi una grande varietà. La birra che ci rappresenta di più è la Spaceman, in stile americano, a base di luppoli tipici della West Coast – spiega Andrea Maiocchi del birrificio Brewfist da Codogno, in provincia di Lodi. Altri nostri fiori all’occhiello il Montante, un doppel dock, in stile tedesco e la Mosca, una blanche, birra base in stile belga”. Piacciono molto le birre luppolate, in cui viene usate molto luppolo, soprattutto americano, anche al birrificio Hopskin da Bergamo: “Facciamo birre anche in stile tedesco, a bassa fermentazione, belga e inglese, stile Irish Redake”, dice Gioia Ravasio. “Fare birra artigianale implica un approccio totalmente diverso da quello industriale, di passione, perché nelle birre artigianali si ritrovano profumi e sapori che nelle birra da supermercato non ci sono più – descrive Stefano Tonnarelli del Birrificio del Golfo de La Spezia -. Questo accade perché i procedimenti industriali privano di proprietà organolettico il prodotto, impoverendo la birra. Ad esempio attraverso la pastorizzazione, la microfiltrazione e stabilizzazione. Noi artigiani utilizziamo procedimenti naturali e selezioni di materie prime più integre, biologiche: acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito”.

