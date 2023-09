Lerici, gazebo dell’Associazione culturale Arthena in Piazza Garibaldi

Sabato 2 settembre, dalle 15 alle 22.30, in Piazza Garibaldi a Lerici sarà possibile visitare il gazebo promozionale della Associazione Culturale Arthena, fondata nel 1992 da Mario Tamberi e patrocinata dal Comune di Lerici. Verranno esposti dépliant, quadri, libri, fotografie, e oggetti vari in dotazione della scuola, diretta da Angelo Tonelli dal 1998. Saranno inoltre pubblicizzati i corsi aperti a tutti che inizieranno in settembre o ottobre (Pittura, Filosofia greca antica, Teatro e altri corsi e workshop in via di definizione) e verrà promossa la campagna di tesseramento 2023-24. L’Arthena ha formato nel corso degli anni centinaia di allievi residenti a Lerici, in provincia della Spezia e fuori provincia, e ha attivato collaborazioni con Unione Buddhista Italiana; Trinity College, Dublin; College of Charleston, USA; Università di Pisa; Università di Parma; Associazione L’alba, Pisa; Monastero Musang Am, Lerici; Cinema Astoria, Lerici; Cinema Nuovo, La Spezia, Museo del folklore e Associazione La Giubba di Piazza al Serchio, e altre istituzioni. Ha ideato e organizzato circa 400 eventi locali, nazionali e internazionali, tra cui Mythoslogos (10 edizioni), Altramarea (27 edizioni), Argonauti (20 edizioni). La sede ospita un Archivio della Poesia contemporanea, l’Archivio Francesco Tonelli, l’Archivio della Compagnia Teatro Iniziatico. Per contatti: 3383153159. Online: profilo FB di Associazione Culturale Arthena.

