Natale: “Case di comunità, presentato contenitore ma mancano i contenuti”

“Le future case di comunità sono contenitori che vanno riempite di contenuti. Di recente però abbiamo avuto modo di ascoltare gli ennesimi annunci sull’inizio della creazione della cornice, senza nulla sapere in merito al quadro. Sicuramente la parte più interessante e attesa dai cittadini”. Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, ha depositato un’interrogazione rivolta alla giunta Toti per chiedere delucidazioni sulle tempistiche di affidamento dei lavori di tre delle cinque case di comunità che riguarderanno l’Asl 5 e quali servizi sanitari, sociosanitari e sociali saranno presenti. “Bene l’affidamento dei lavori per le due case di comunità nella città della Spezia, necessario capire quando si parlerà di quelle di Ceparana, Sarzana e Luni – sottolinea Natale -. Inoltre vorremmo sapere da subito come saranno utilizzati quegli spazi che, lo ricordiamo, dovrebbero accorpare servizi sanitari, sociosanitari e sociali di più territorio. Per questo è necessario chiarire quali comuni dovranno a mettere a fattor comune le proprie attività e con quali modalità e quali specializzazioni vi troveranno casa”.

