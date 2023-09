Quartetto di sassofoni protagonista a Schiara, a difesa del territorio di Tramonti

Domenica 3 settembre alle 16,45 appuntamento alla chiesetta di Sant’Antonio, in località Schiara di Tramonti con l’ExclusIVe Saxophone Quartet, Valentina Renesto – Sax Soprano, Olga Costa – Sax Alto, Francesca Simonelli – Sax Tenore, Stefano Angeloni – Sax Baritono. Formatosi nel settembre 2010, il quartetto “ExclusIVe” è composto da musicisti provenienti da varie esperienze concertistiche in eventi italiani ed esteri, per importanti associazioni musicali e rassegne cameristiche. Dal connubio tra professionalità e freschezza del loro repertorio scaturisce un prodotto musicale di alto livello che abbina ai brani classici per quartetto di sassofoni, sia originali che trascritti, musiche “prese in prestito” dal jazz, dallo swing e dalle colonne sonore. Si tratta di un appuntamento molto gradito, perché il quartetto da anni sostiene e aiuta la difesa del territorio di Tramonti. Lo scorso anno ha contribuito a richiamare l’attenzione sui rischi di abbandono del territorio di Tramonti e in particolare di Monesteroli, attraverso la realizzazione di un video musicale di cinque minuti girato sulla spettacolare scalinata. Il video è intitolato “Monesteroli – musica per un Paesaggio” e si può trovare su Youtube. Nell’occasione il quartetto presenta un programma dedicato all’opera eseguito per la prima volta a Schiara. La serata è gratuita e intende promuovere l’interesse dei cittadini per un’area importante per la tradizione e la storia locale.

Nel corso della serata ci saranno inoltre tre iniziative legate all’attività dell’Associazione Per Tramonti. Nel 2013 l’Associazione ha avviato un progetto per piantare nuovi vigneti sui terreni abbandonati, acquisendoli in comodato gratuito dai proprietari che, per vari motivi, non riuscivano più a coltivarli. Il progetto si chiama T.R.A. MONTI – Terre Restituite all’Agricoltura e ha come obiettivo recuperare terreni agricoli a vigna, e nello stesso tempo consolidare e preservare i terrazzamenti. Il progetto ha permesso finora di recuperare di tremila metri quadri di vigneti. Dopo il concerto sarà possibile degustare il Cimento, questo il nome del vino prodotto dalle vigne recuperate. La seconda iniziativa è una autentica curiosità: il Dizionario del Dialetto di Biassa, un testo che raccoglie e tramanda il linguaggio di una comunità che ha avuto una storia importante in epoche nelle quali la coltivazione dei terreni era la attività principale della popolazione. La terza iniziativa è riguarda il risultato di un progetto iniziato nel dicembre 2019, quando il fotografo Luciano Cremascoli ha chiesto la collaborazione dell’Associazione Per Tramonti per realizzare una documentazione fotografica su Tramonti, le sue vigne, e il lavoro di cura della vite. La qualità del materiale prodotto ha spinto l’associazione a realizzare un libro fotografico che possa fissare e diffondere la testimonianza di questo straordinario e affascinante legame tra il territorio e il suo vino. Determinante è stato il sostegno del Comune della Spezia e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La pubblicazione di questo libro contribuisce a far conoscere l’importanza delle attività di cura dei terrazzamenti e dei vigneti per garantire la sopravvivenza di questo paesaggio e la possibilità di tramandarlo alle future generazioni. Il libro si può trovare alla libreria Ricci alla Spezia o nella edicola di Biassa. Sarà possibile sostenere concretamente i progetti ricevendo le bottiglie di vino, e copie del dizionario e il volume fotografico in proporzione al sostegno fornito. E’ consigliata la prenotazione al 342 7514103 (anche WhatsApp)

