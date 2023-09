Quattro nuove auto elettriche per l’Autorità di sistema portuale, pronta per l’installazione della segnaletica orizzontale per Porta Paita

Mentre si attende di scoprire chi sarà il gestore dell’area di Porta Paita, l’Autorità di sistema portuale ha deliberato nelle scorse ore lo svolgimento dei lavori per l’installazione di una segnaletica orizzontale denominata wayfinding all’interno e all’esterno dell’area inaugurata lo scorso 22 luglio.

Si avvia così a conclusione l’intervento con il quale l’Adsp e il presidente Mario Sommariva hanno inteso restituire alla città un primo appezzamento di quella Calata Paita che nei prossimi anni ospiterà, tra le altre cose, l’innesto del molo crociere sul quale sorgerà la stazione marittima. Le linee colorate attireranno l’attenzione di spezzini e turisti, dirigendoli verso Porta Paita, dove troveranno punti di ristoro, aiuole e campo da basket.

I lavori per l’installazione del wayfinding sono previsti dall’11 al 20 settembre e richiederanno il rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dai tecnici di Via del Molo.

Sempre nella giornata di oggi l’Adsp ha approvato l’acquisto di quattro nuove auto elettriche in sostituzione di due vetture a batterie risalenti all’ormai lontano 2013 e di due altre auto a gasolio. Nello specifico il segretario generale dell’ente, Federica Montaresi, ha posto la firma per la spesa di quasi 146mila euro per l’acquisizione di quattro Jeep Avenger Full Electric Longitude 156 cv che saranno destinate a funzioni di sicurezza e controllo di aree portuali e di cantieri prendendo il posto di due Nissan Leaf elettriche e di due Punto Evo diesel.

L’acquisto è stato formalizzato attraverso Consip con la società Fca Fleet & Tenders facendo affidamento sul finanziamento di 438mila euro messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del progetto Green ports – Pnrr.

